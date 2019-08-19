مرور البصرة : اجراءات وضوابط ستتخذ للسماح لدخول مركبات المواطنين الى ايران عبر منفذ الشلامجة

2019/08/19 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مرور محافظة البصرة عن اجراءات وضوابط ستتخذ للسماح لدخول مركبات المواطنين الى ايران عبر منفذ الشلامجة الحدودي الواقع شرقي المحافظة .وقال مدير مرور المحافظة العميد عادل فياض السوداني ” لوكالة وطن للانباء ان اجراءات المعاملة تبدأ بتقديم طلب من قبل المواطن صاحب المركبة الى الهيئة العامة للكمارك وبعدها يرسل الى مرور البصرة للتأكد […]

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