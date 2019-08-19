الفتلاوي تقع في فخ كبير وعبد الخالق يكسب المعركة

2019/08/19 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق ارتفعت وتيرة الخلافات بين مستشارة رئيس الوزراء لشؤون المرأة حنان الفتلاوي ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، بعد ان وضعت الفتلاوي نفسها في مأزق كبير بانتقادها عبد الخالق على نوعية كأس غرب اسيا ولم تدرك من هو المسؤول عن صناعة هذا الكأس.وقالت الفتلاوي في تصريحات صحفية تابعها “يس عراق” […]

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