كاميرات مراقبة تفضح جريمة قتل في بغداد..”كنة” تقتل “عمتها” بطريقة بشعة

2019/08/19 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لكاميرات مراقبة تظهر قيام زوجة “كنة” بقتل والدة زوجها “عمتها” بطريقة بشعة.واثارت هذه الجريمة استهجانا لدى اوساط شعبية على مواقع التواصل ، طالبت على اثرها بإنزال اقصى العقوبات بحق “الزوجة”.وظهر نجل المرأة المغدورة في احد البرنامج المتلفزة وهو يروي تفاصيل الجريمة، مبينا انه ملاحق […]

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