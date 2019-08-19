2019/08/19 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الإثنين، الحكومة إلى حسم ملف ضحايا شركة “ماريو” الف...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( “فضيحة” خلال نظام صدام لعقود.. رئاسة البرلمان تدعو لحسم ملف الضحايا) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( “فضيحة” خلال نظام صدام لعقود.. رئاسة البرلمان تدعو لحسم ملف الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).