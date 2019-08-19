بالوثيقة.. مجلس بغداد يعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

2019/08/19 | 19:34

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مجلس محافظة بغداد، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة عيد الغدير.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة صادرة من المجلس، بموجبها تقرر تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الثلاثاء، (غدا)، استنادا الى الصلاحيات المخولة للمجلس، وذلك لمجلس المحافظة والمحافظة والدوائر التابعة لهما عدا التربية والصحة.

وبينت ان سبب العطلة هو عيد الغدير.

بغداد اليوم – البصرة

رحب رئيس مجلس عشائر محافظة البصرة، رائد الفريجي، الاثنين (19 اب 2019)، بقرار إزالة التجاوزات على طرفي شارع بغداد ومداخل مدينة البصرة، فيما طالب بإيجاد البدائل.

وقال الفريجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وجهاء وشي

بغداد اليوم- الانبار

كشف مدير مدينة الحبانية بمحافظة الأنبار مؤيد مشوح، الاثنين، عن دور لزعيم المشروع العربي خميس الخنجر وقياديين اثنين بساحات الاعتصام واحد عناصر تنظيم داعش في البيان الذي أصدر ضد مهرجان عرض الأزياء الذي أقيم في المدينة؟.

وقال

بغداد اليوم- صلاح الدين

أكدت أستاذة القانون بجامعة صلاح الدين في إقليم كردستان، سولاف كاكائي، الاثنين، ان ما صرح به رجل الدين هلو حمه رشيد بحق المطربة ماريا هورامي، يصب في خانة التشهير والإساءة بسمعتها وهي جريمة يعاقب عليها وفق قانون العقوبات العر

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