تعطيل الدوام الرسمي في دوائـر محافظة بغداد ومجلسهـا غدا الثلاثاء لمناسبة عيد الغدير

2019/08/19 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس محافظة بغداد تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء ، في الدوائر التابعة للمحافظة ولمجلس بغداد ، عدا دوائر التربية والصحة ، لمناسبة عيد الغدير الاغـر ./انتهى

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