تعيين مدير جديد لصندوق الاسكـان

2019/08/19 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مصادر نيابية ومحلية مطلعـة عن تعييـن مدير جديد لصندوق الإسكان التابع لوزارة الاعمـار.وتداولت تلك المصادر تسمية عضو تحالف سائرون صبار الساعدي لمنصب مدير الصندوق ،.وكان الساعدي يشغل منصب رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة بغداد ./انتهى

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