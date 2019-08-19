العامري خلال زيارته وزارة الدفاع: الحشد يعمل كفريق واحد مع الجيش العراقي

2019/08/19 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء ذلك خلال زيارته مقر وزارة الدفاع، يوم الاثنين، وكان في استقباله وزير الدفاع نجاح الشمري، وكبار الضباط في الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية.

وقال العامري "التقيت وزير الدفاع وبإخواني وأحبائي ورفاق الدرب في معركة التحرير".وأكد العامري، أن "الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وكافة صنوف القوات الامنية، هم ضمن منظومة واحدة وجميعنا ندعم هذه المنظومة، خصوصا الجيش الذي يبقى سورا للوطن".انتهى.ص.هـ.ح.

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