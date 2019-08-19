بعثة الحج تعلن عودة أكثر من 11 الف حاج عراقي من الديار المقدسة

2019/08/19 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

بعثة الحج العراقية، عودة أكثر من 11 الف حاج عراقي من الديار المقدسة.

وذكر

بيان للبعثة تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “11053 حاجا تم اعادتهم

الى البلاد عبر منفذ عرعر الحدودي ومطارات بغداد والنجف والبصرة واربيل

والسليمانية”.

ويبلغ

عدد الحجاج العراقيين لهذا العام اكثر من 50 ألفاً.

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