محافظ نينوى يعلن البدء بإعادة إعمار 680 منزلاً في المدينة القديمة

2019/08/19 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ نينوى

أعلن

محافظ نينوى، منصور المرعيد، الإثنين، البدء بإعادة إعمار 680 منزلاً في المدينة

القديمة، فيما أعلنت لجنة تعويض متضرري المحافظة، توزيع مبالغ لنحو 370 شخصا بعد

استكمال معاملاتهم وتدقيقها.

وقال

المرعيد في تصريحات صحفية، إن “الكوادر الهندسية والفنية في بلديات نينوى

وبالتعاون مع شركتي: الفاو والسعد الهندسية، باشرت بإعادة إعمار وتأهيل 680 منزلاً

متضرراً كوجبة رابعة”.

وأوضح

أن “مدة إنجاز هذه المنازل وإعمارها ستستغرق نحو 8 أشهر، وهناك وجبات أخرى ستتم

إعادة إعمارها داخل مدينة الموصل القديمة أيضاً من أجل عودة الاسر النازحة الى

مناطقهم خلال الأشهر المقبلة”.

من

جهته، قال رئيس لجنة التعويض في نينوى سعد النعيمي إن “لجنة التعويضات بدأت بصرف

مبالغ لنحو 370 متضرراً كانوا قد قدموا طلبات بشأن ممتلكاتهم (منازل ومحال

وسيارات) التي تضررت خلال سيطرة تنظيم داعش”.

وأضاف

النعيمي، ان “اللجنة الفرعية في المحافظة ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن وصول أسماء

جديدة لاحقة من بغداد وسيتم أيضا صرف المبالغ التي يستحقونها من التعويضات”.

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