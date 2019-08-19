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العراق وألمانيا يبحثان سبل التعاون العسكري بين البلدين


العراق وألمانيا يبحثان سبل التعاون العسكري بين البلدين
2019/08/19 | 19:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العمل على مكافحة الإرهاب

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