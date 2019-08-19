2019/08/19 | 19:41

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الأخبار المحلية

الأثنين 19 أغسطس 2019 | 07:37 مساءً | عدد القراءات : 6

مجلس بغداد يعطل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء..



والسبب؟

بغداد/..



اعلن مجلس محافظة بغداد، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة عيد الغدير.

وبينت وثيقة صادرة من المجلس، بموجبها تقرر تعطيل الدوام الرسمي، ليوم الثلاثاء، (غدا)، استنادا الى الصلاحيات المخولة للمجلس، وذلك لمجلس المحافظة والمحافظة والدوائر التابعة لهما عدا التربية والصحة.

وبينت ان سبب العطلة هو عيد الغدير.

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