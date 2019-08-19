فرض رسوم مالية قدرها 300 دولار من كل وسيلة اعلامية ترغب بتصوير لقطات من اجتماع اتحاد الكرة في فندق بغداد!

2019/08/19 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضرسومماليةقدرها300 دولارمنكلوسيلةاعلاميةترغببتصويرلقطاتمناجتماعاتحادالكرةفيفندقبغداد!

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