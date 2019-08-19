“صادقون”: عودة العوائل النازحة إلى جرف النصر تعني عودة الإرهاب

2019/08/19 | 19:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن كتلة صادقون النيابية حسن سالم من عودة الارهاب مجددا الى شمال بابل والمناطق المحيطة بها من خلال عودة العوائل إلى مناطق جرف النصر.

وقال سالم في تصريح إن اغلب العوائل النازحة من منطقة جرف النصر متورطة بالإرهاب وساهمت بعمليات ادت الى ازهاق ارواح الاف الابرياء، مشيرا الى ان السماح بعودتهم تعني السماح بعودة الارهاب الى المنطقة.

وكان وزير الداخلية ياسين الياسري قد اكد في وقت سابق لدى زيارته محافظة بابل أن اعادة نازحي جرف النصر مرهونة باستقرار الوضع الأمني شمالي بابل عموما، وأن اعادتهم ستتم بجدول زمني تضعه الجهات ذات العلاقة.

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