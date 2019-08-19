2019/08/19 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارشرع الحشد الشعبي، يوم الاثنين، على تقوية السواتر لتأمين خط الصد المباشر مع تنظيم "داعش" في قضاء خانقين بديالى.

وقال اعلام الحشد في بيان، ان، "هندسة اللواء 28 بالحشد الشعبي قامت بتقوية السواتر الترابية من أجل تأمين خط الصد المباشر مع الدواعش في خانقين بمحافظة ديالى".

واضاف البيان، ان "مقاتلي اللواء ابدوا استعدادهم التام للحفاظ على أمن المواطنين".



انتهى/ ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يشرع بتأمين خط الصد المباشر مع داعش في خانقين) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يشرع بتأمين خط الصد المباشر مع داعش في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).