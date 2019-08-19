بعد تفجير مقر الصقر.. البناء يطالب عبد المهدي بالتريث في تطبيق الأمر الديواني للحشد

2019/08/19 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… طالب تحالف البناء، الاثنين، رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي بالتريث بتطبيق الأمر الديواني المتعلق بتنظيم عمل الحشد الشعبي، عازيا الأمر إلى وجود جهات خارجية تعمل على استهداف مواقع الحشد الشعبي لإثارة الفوضى.وقالت عضو التحالف منار عبد المطلب في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “فقرة تحديد مواقع الحشد الشعبي […]

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