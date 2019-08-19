وزير الدفاع يبحث مع قائد الشرطة الاتحادية آلية تطبيق قرار تسلم وزارة الداخلية الملف الأمني داخل المدن وانسحاب الجيش منها

2019/08/19 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل وزير الدفاع نجاح الشمري، يوم الاثنين، قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت.

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