بالوثيقة .. مجلس محافظة بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد

2019/08/19 | 19:53

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بالوثيقة ..



مجلس بغداد يعلن تعطيل الدوام الرسمي لدوائره ماعدا التربية والصحة

اعلن مجلس محافظة بغداد، الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة

ليوم غد الثلاثاء، بمناسبة عيد الغدير.

وحصلت آفاق، على وثيقة صادرة من المجلس، بموجبها تقرر تعطيل الدوام

الرسمي، ليوم الثلاثاء، (غدا)، استنادا الى الصلاحيات المخولة

للمجلس، وذلك لمجلس المحافظة والمحافظة والدوائر التابعة لهما

عدا التربية والصحة.وبينت ان العطلة جاءت بمناسبة عيد الغدير الاغر .

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