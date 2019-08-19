2019/08/19 | 19:53

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بالصور : مصرع ثلاثة اشخاص اثر حادث سير مروع شمال الناصرية

اعلنت شرطة ذي قار اليوم عن مصرع ثلاثة اشخاص اثرحادث سير مروع شمال

مدينة الناصرية.

وذكر مدير اعلام شرطة ذي قار عبد الهادي خليفة ان حادث تصادم وقع

بين عجلتين صالون على الطريق الذي يربط الناصرية بالشطرة شمالآ.وبين ان الحادث تسبب بمصرع سائق احدى العجلتين وزوجته التي كانت

برفقته وسائق السيارة الثانية. واكد ان الشرطة هرعت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقآ لمعرفة

اسبابه.

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