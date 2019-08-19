المغرب.. إلتحاق أول دفعة من التجنيد الإلزامي بينها نساء

2019/08/19 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} التحقت، اليوم الإثنين، أول دفعة للتجنيد الإجباري بمقر القيادة العليا للمنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية بمدينة ”أغادير“ جنوب المغرب.

وبلغ عدد الملتحقين 2585 فردًا، منهم 145 من الإناث، وهم من مدن ”أغادير إداوتنان، وإنزكان آيت ملول، وتارودانت، وتيزنيت، واشتوكة ايت باها، وكلميم، والعيون، والداخلة“.وفي وقت سابق، أعلنت القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أن عمليات التجنيد للعام 2019-2020 تبدأ اليوم الإثنين، وتنتهي يوم 31 من شهر آب/أغسطس الجاري، على أن يتم انتقاء 15 ألف مستفيد على الصعيد الوطني.وأشارت القيادة في بيان إلى أن أفواج المجندين سيقضون خدمتهم العسكرية لمدة سنة تبدأ في الأول من شهر أيلول/سبتمبر من العام الجاري.ويقر مشروع قانون التجنيد الإجباري مبدأ إلزام المواطنين ذكورًا وإناثًا، البالغين 19 إلى 25 عامًا، أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهرًا.وبدأ المغرب العمل بـ“التجنيد الإجباري“ عام 1966، والذي كان يمتد إلى عام ونصف العام، ولم يكن يُستثنى منه سوى الذين يعانون العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات.وشملت الخدمة الإجبارية أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددًا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة، غير أنه في عام 2007 قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس إلغاء الخدمة، قبل أن تعاد مجددًا هذا العام.انتهى

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