انهيار احد جسور قضاء ابو الخصيب في البصرة

2019/08/19 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - البصرة

أفاد مراسل "العهد نيوز" في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن انهيار جسر كونكريتي يربط قضاء ابو الخصيب بمدينة البصرة.

وقال مراسلنا ان "احد

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