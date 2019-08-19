مجلس بغداد يقرر تعطيل الدوام يوم غد (وثيقة)

2019/08/19 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن مجلس محافظة بغداد ، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير .

صورة من الوثيقة

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