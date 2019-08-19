بعثة الحج: عودة أكثر من 11 الف حاج عراقي من الديار المقدسة

2019/08/19 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أعلنت بعثة الحج العراقية، اليوم الاثنين، عودة أكثر من 11 الف حاج عراقي من الديار المقدسة.وذكر بيان للبعثة تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ان “11053 حاجا تم اعادتهم الى البلاد عبر منفذ عرعر الحدودي ومطارات بغداد والنجف والبصرة واربيل والسليمانية”.ويبلغ عدد الحجاج العراقيين لهذا العام اكثر من […]

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