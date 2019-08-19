توتر في عدن يؤجل قمة سعودية لتشكيل حكومة يمنية جديدة

2019/08/19 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت مصادر يمنية إن رفض المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي التخلي عن السيطرة على ميناء عدن، أرجأ قمة لبحث إعادة تشكيل الحكومة اليمنية لتضم أعضاء من المجلس ولإنهاء الوضع المتوتر.ودعت السعودية لعقد القمة بعد أن سيطرت قوات “المجلس الانتقالي”، في 10 أغسطس الجاري، على معسكرات ومؤسسات أخرى تابعة للدولة في المدينة

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