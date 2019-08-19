كوردستان مخاطبة تركيا والعمال: لا تتسببا بالحاق الاضرار بمواطني الاقليم

2019/08/19 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، اليوم الاثنين، تركيا ومسلحي حزب العمال الكوردستاني (PKK) الا يصبحا سببا بالحاق الاضرار بمواطني اقليم كوردستان.

وجاء في بيان للمتحدث باسم حكومة الاقليم ورد لشفق نيوز، "نطالب تركيا مسلحي(PKK) الا يصبحا سببا بالحاق الاضرار بمواطني اقليم كوردستان".

واضاف البيان "اسفر القصف الجوي التركي اليوم على سفح جبل قنديل باصابة عدد من الاشخاص بجروح والحاق اضرار مادية"، موضحاً ان "حكومة الاقليم اذ تعبر عن مواساتها للمتضررين في تلك المنطقة وقلقها من هذا القصف، تطالب بالاخذ بنظر الاعتبار سلامة مواطني اقليم كوردستان وعدم جواز تحولهم اهدافا للقصف، وتطالب في الوقت نفسه مسلحي (PKK) ان يأخذوا بنظر الاعتبار اوضاع المواطنين وخصوصية اقليم كوردستان، وعدم الاستمرار في كونهم سببا للاضرار بمواطني الاقليم".

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