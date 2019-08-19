واشنطن تعلن إجراء تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى

2019/08/19 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلنت

الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، أنها أجرت تجربة على صاروخ تقليدي متوسط المدى،

وهو ما بات ممكنًا بعد أن انسحبت واشنطن من معاهدة الحد من الأسلحة النووية

المتوسطة المدى.

وجاء

في بيان صادر عن البنتاغون، أن الاختبار الذي نجح، أجري الأحد من جزيرة سانت

نيكولاس قبالة كاليفورنيا في الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي.

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