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الإعلام الأمني لواع: الطائرات التي لم تحصل على موافقة السلطات العراقية تعد معادية ودفاعاتنا ستتعامل معها


الإعلام الأمني لواع: الطائرات التي لم تحصل على موافقة السلطات العراقية تعد معادية ودفاعاتنا ستتعامل معها
2019/08/19 | 20:53
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإعلام الأمني لواع: الطائرات التي لم تحصل على موافقة السلطات العراقية تعد معادية ودفاعاتنا ستتعامل معها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/19 | 20:53.

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني لواع: الطائرات التي لم تحصل على موافقة السلطات العراقية تعد معادية ودفاعاتنا ستتعامل معها ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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