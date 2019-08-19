تشاد تعلن حالة الطوارئ

2019/08/19 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس الوزراء في تشاد، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ في ثلاثة

أقاليم بسبب تدهور الوضع الأمني.



وفق ما أفاد متحدث حكومي.وقال المتحدث في بيان: إن المجلس أعلن حالة الطوارئ في إقليم تيبتسي

بغرب تشاد على الحدود مع النيجر وإقليمي سيلا ووادي في الشرق على

الحدود مع السودان.وأضاف أن حالة الطوارئ ستبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء حتى العاشر من

سبتمبر/ أيلول المقبل.

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