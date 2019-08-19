2019/08/19 | 20:55

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المثنى تستبدل الاكياس البلاستيكية بـ"الورقية"

اعلن مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة المثنى، عن منع استخدام

أكياس النايلون في الأفران والمخابز واستبدالها بالأكياس الورقية.وقال مدير بيئة المثنى يوسف سوادي في تصريح صحفي، إن "المجلس اتخذ ذلك

القرار خلال اجتماعه الدوري بهدف الحفاظ على صحة والبيئة العامة" ،

مشيرا إلى أن "المحافظة ستشهد تنظيم حملة مشتركة بين منظمة اليونيسيف

ووزارة البيئة لتوزيع الأكياس الورقية على أصحاب الأفران بشكل مجاني

ليتبعها بعد ذلك إجراءات لتطبيق القانون الذي اقره المجلس ومنع

استخدام الأكياس البلاستيكية بشكل نهائي في عموم مناطق

المحافظة".

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