السيد عمار الحكيم: عيد الغدير رسالة تعايش ونبذ للطائفية والعنصرية

2019/08/19 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} هنأ رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، بمناسبة عيد الغدير الأغر.

وقال السيد عمار الحكيم في بيان بالمناسبة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "يمثل عيد الغدير الاغر انعطافة كبرى ليس في التاريخ الاسلامي حسب بل في التاريخ الانساني أيضا، لما له من دلالات عميقة سيما في جانب المسؤولية ازاء المشروع واعبائه وادارته، فبعد ان مارس الرسول الاعظم {صلى الله عليه وآله وسلم} دوره الرسالي في نشر الاسلام لمدة ثلاثة وعشرين عاما، اوكل امر المشروع وامامة الأمة الى فتى واعد ملتزم عاش هموم الامة".وأضاف "حينما نتتبع منهج امير المؤمنين {عليه السلام} في الامامة والحكم يتجلى لنا بوضوح ان رسالة الغدير رسالة وحدة وتعايش وانتظام للأمور وتماسك للمجتمعات ونبذ للطائفية والعنصرية والعرقية والمناطقية، نبارك للامة الاسلامية ومراجعنا العظام هذه المناسبة الخالدة".انتهى

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