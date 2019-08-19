الرئيس الفلسطيني ينهي خدمات جميع مستشاريه ويوقف امتيازاتهم

2019/08/19 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاثنين، قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه، “بصفتهم الاستشارية” بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.ووفقا لما نقلته وكالة “وفا”، وتابعته /المعلومة/، قرر الرئيس إلغاء العمل بالقرارات والعقود المتعلقة بهم، وإيقاف الحقوق والامتيازات المترتبة على صفتهم كمستشارين.كما أصدر عباس قرارا بإلزام رئيس وأعضاء الحكومة السابعة عشرة بإعادة المبالغ […]

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