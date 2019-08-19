مدير يوفنتوس في برشلونة لحسم صفقتين

2019/08/19 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تقرير صحفي إيطالي، أسباب تواجد فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي بيوفنتوس، في مدينة برشلونة خلال الأيام الحالية.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت"، أن باراتيتسي يتواجد في برشلونة، من أجل محاولة التعاقد مع خوان ميراندا، الظهير الأيسر الشاب للبلوجرانا، وضمه لصفوف البيانكونيري خلال الميركاتو.

ولفتت إلى أن يوفنتوس يواجه منافسة قوية مع مارسيليا الفرنسي، من أجل ضم ميراندا (19 عامًا)، مشيرة إلى أن اللاعب كان مستهدفًا من اليوفي منذ فترة طويلة.

وأضافت أن برشلونة على اقتناع بإمكانات اللاعب الشاب، ويتردد في بيعه، إلا أنه بعد التعاقد جونيور فيربو وتواجد جوردي ألبا، سيكون أمرًا صعبًا أن يحصل ميراندا على فرصة اللعب.

وختمت بأن المدير الرياضي بيوفنتوس، يستهدف أيضًا عرض دانيلي روجاني، مدافع الفريق، على النادي الكتالوني، في محاولة لبيع اللاعب وتقليص قائمة السيدة العجوز قبل بداية الموسم الجديد.

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