الحمداني لـ

2019/08/19 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكد النائب عن كتلة صادقون ثامر الحمداني ، اليوم الاثنين، ان الحكومة الاتحادية وحكومة بابل لا توجد لديها نية لتعويض الدواعش.

وقال الحمداني في

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