الرئيس الفرنسي: نحترم الاتفاق النووي

2019/08/19 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن الرئيس الفرنسي مانوئيل ماكرون ان ملف إيران على رأس الملفات التي تبحثها القمة الفرنسية الروسية وقال اننا نحترم الاتفاق النووي وعملنا على

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