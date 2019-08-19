2019/08/19 | 21:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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اعلن الرئيس الفرنسي مانوئيل ماكرون ان ملف إيران على رأس الملفات التي تبحثها القمة الفرنسية الروسية وقال اننا نحترم الاتفاق النووي وعملنا على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفرنسي: نحترم الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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