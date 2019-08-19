2019/08/19 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الاثنين، عن عدم شمول المناطق العشوائية والزراعية بخطة المشاريع الخدمية كونها غير داخلة بالتصميم الأساسي لمدينة بغداد.وقال عضو لجنة الخدمات حسون الربيعي في تصريح صحفي، إن “العاصمة بغداد لها تصميم أساسي ليشمل بالخدمات ضمن الخطط الإنمائية للأعوام من 2006 الى 2020”.وأضاف أن “المجمعات السكنية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخدمات النيابية :مناطق “العشوائيات”و”الزراعية” غير داخلة بالتصميم الأساسي لمدينة بغداد ولن تشملها “الخدمات” المركز الخبري الوطني.

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