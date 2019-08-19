واشنطن تؤجل الحظر على “هواوي”

2019/08/19 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن وزير الاقتصاد الأميركي ويلبر روس، الاثنين، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني “هواوي” للتكنولوجيا الأميركية، لمدة 90 يوما.وقال الوزير في تصريح لشبكة “فوكس بزنس” الأميركية: “أمام شركات الاتصالات الأميركية 90 يوما، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي.سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل” مع الشركة الصينية.

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