2019/08/19 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (هواجسها ومخاوفها من تداعيات تحرير إدلب, دفعتها لإستعجال تأزيم الأوضاع ولقبولها بما كانت ترفضه, ولإستعجال استنساخ الكيان الإسرائيلي شمالا ًوشرقا ًبالنكهة التركية والإنفصالية … ودَعَتها منطقة اّمنة رغم التكريد والتتريك على غرار التهويد … ورأت في إنفصالييها وأردوغانها عكاز بقائها اللاشرعي على الأراضي السورية, والذي رأى نفسه ضامنا ً للحلم العصملي, وراّه السوريون عدوا ًوقحا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سوريا ليست أرضا ًمشاع لعربدة الإنفصاليين والأتراك والأمريكان النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا ليست أرضا ًمشاع لعربدة الإنفصاليين والأتراك والأمريكان) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا ليست أرضا ًمشاع لعربدة الإنفصاليين والأتراك والأمريكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).