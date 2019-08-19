ضبط اختلاس لأموال عائدة للدولة في تقاعد النجف

2019/08/19 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخباركشفت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، عن ضبط موظف في دائرة تقاعد النجف الأشرف، لقيامه باختلاس مبالغ كبيرة من المال العام.

وقالت دائرة التحقيقات بهيئة النزاهة في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، أن "فريق عمل من محققي شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق النجف، انتقل إلى دائرة التقاعد، وتمكّن من ضبط المتهم الذي يعمل أمين صندوق، لقيامه بإخفاء وصولات المحاسبة الخاصة بـ " المصروفات الزائدة" وعدم إدراجها في سجل المحاسبة اليومية (66 لسنة 2017)"، مبينة "قيامه بإخفاء "سفالة الدبالك" لعدد من الوصولات وادعائه فقدانها، واختلاسه الأموال العائدة للدولة التي قبضها بواسطة تلك الوصولات".

وأوضح أن "الفريق، الذي أجرى تحقيقاً معمقا شمل جميع الملفات والأوليات في الدائرة من تاريخ شغل المتهم لمهامه، تمكن من ضبط سجل استلام الذمة الخاصة بـ"الدبالك" والسجلات اليومية".

وأضاف البيان، إنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في القضية، التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص بالنظر بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفه استنادا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات".



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