مصادر: رصد القوة الجوية أثبت وجود 3 طائرات مسيرة فوق معسكر الصقر قبل وبعد الانفجار

2019/08/19 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت مصادر امنية عراقية ،الاثنين، بأن رصد رصد القوة الجوية أثبت وجود 3 طائرات مسيرة فوق محيط معسكر الصقر جنوب غربي بغداد قبل وبعد الانفجار.

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