الدفاع تستعد لسحب الجيش من المدن وتسليمها للداخلية

2019/08/19 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش وزير الدفاع نجاح الشمري ،الاثنين، مع قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بتسليم الامن الداخلي للشرطة وانسحاب الجيش.

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