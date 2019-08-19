التربية تحدد موعد التقديم على معاهد الفنون الجميلة وترفق استمارات التقديم

2019/08/19 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حددت وزارة التربية اليوم الاثنين، موعد للتقديم على معاهد الفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية.

وقال بيان للوزارة تلقت "الغد برس"، نسخة منه، ان "المديرية العامة لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، حددت الاول من ايلول المقبل، موعدا للتقديم على معاهد الفنون الجميلة.

وتابع "على الراغبين بالتقديم ملئ الاستمارات المرفقة ومراجعة المعهد الذي يرغب الطالب التقديم اليه".

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