اتحاد السلة ينذر بتغريم النادي المنسحب من البطولة التنشيطية

2019/08/19 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة، اليوم الاثنين، اقامة البطولة التنشيطية بمشاركة اربعة اندية.

وقال الاتحاد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "سيكون موعد البطولة التنشيطية من يوم 20 الى 22 من شهر ايلول المقبل، وبمشاركة اربعة اندية هي النفط والشرطة ونفط الجنوب والميناء".واضاف انه "في حال انسحاب اي ناد من البطولة التنشيطية سيغرم مبلغ مليوني دينار عراقي، وسيشارك بدلاً عنه النادي الذي جاء في المركز الخامس في الموسم المنصرم".يشار الى ان الاتحاد العراقي لكرة السلة حدد يوم الخامس والعرشين من شهر ايلول المقبل موعداً لبدء الدوري العراقي الممتاز للعبة.

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