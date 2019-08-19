القانونية النيابية تعتزم تعديل 12 مادة من قانون التقاعد الموحـد

2019/08/19 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم اللجنة القانونية النيابية مناقشة تعديل 12 مادة متبقية من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 ، تمهيدا لطرحه للتصويت على جدول الاعمال بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب ./انتهى

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