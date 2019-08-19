أمريكا تختبر صاروخًا مجنحًا يزيد مداه على 500 كلم

2019/08/19 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان للبنتاغون، اليوم الاثنين، أن الصاروخ المجنح الذي تم إطلاقه من الأرض بنسخته التقليدية، أصاب هدفًا على بعد 310 أميال (أكثر من 500 كلم).وأوضح البنتاغون، أن التجربة جرت، أمس الأحد، في جزيرة سان نيكولاس بولاية كاليفورنيا.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، الموقعة بين موسكو وواشنطن في عام 1987.ونصت المعاهدة على إتلاف الصواريخ الباليستية والمجنحة كافة، التي تطلق من الأرض ومداها ما بين 500 و5500 كلم.

انتهى.ص.هـ.ح.

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