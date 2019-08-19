بالوثيقة .. مجلس محافظة بغداد يعطل الدوام يوم غد بمناسبة عيد الغدير

2019/08/19 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفي 18 عشر من ذي الحجة من كل عام يحتفل المسلمون بعيد الغدير الأغر الذي نصب فيه النبي الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) الإمام علي (عليه السلام) مولًى وخليفة للمسلمين من بعده وجرت الوصية في منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.الوثيقة أدناه: انتهى.ص.هـ.ح.

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