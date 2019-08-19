التربية تعلن موعد التقديم على معاهد الفنون الجميلة

2019/08/19 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

حددت

وزارة التربية اليوم الاثنين، موعد للتقديم على معاهد الفنون الجميلة للدراستين

الصباحية والمسائية.

وقال

بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المديرية العامة

لاعداد المعلمين والتدريب والتطوير التربوي، حددت الاول من ايلول المقبل، موعدا

للتقديم على معاهد الفنون الجميلة.

وتابع

“على الراغبين بالتقديم ملئ الاستمارات المرفقة ومراجعة المعهد الذي يرغب

الطالب التقديم اليه”.

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