الأزيرجاوي لواع: قرار العطلة لا يشمل الوزارات بل الدوائر التابعة لمجلس ومحافظة بغداد عدا دوائر التربية والصحة

2019/08/19 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو مجلس محافظة بغداد جسومة الأزيرجاوي لوكالة الأنباء العراقية"واع": ان قرار العطلة ليوم غد الثلاثاء بمناسبة عيد الغدير الأغر الذي اعلنه مجلس المحافظة، لا يشمل الوزارات في بغداد، لانه ليس من اختصاصه.

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