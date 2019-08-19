2019/08/19 | 21:26

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بالفيديو ..



الجيش السوري يصل الى مشارف مدينة خان شيخون

وصلت طلائع الجيش السوري الى مشارف مدينة خان شيخون في تطور استراتيجي

للحملة العسكرية التي بدأ تحولها النوعي بالسيطرة على منطقة الهبيط

ومن ثم تل عاس وتل النار ومدايا وصولا الى حاجز الفقير وتل النمر بريف

ادلب الجنوبي.ومع دخول الجيش السوري الى بلدة الهبيط مرورا بتل سكيك وبلدة سكيك ليل

11 آب اغسطس بدا ان هدف العملية هذه المرة أبعد من سابقتها وما ان تم

تثبيت القوات في البلدة الاستراتيجية حتى تم تطوير محاور الهجوم

باتجاه كفر عين وتل عاس وباستعادة تل عاس الحاكم والمشرف ظهرت في

الافق مدينة خان شيخون.

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