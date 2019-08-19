الصدر يدعـو السياسيين الشيعة والسنة الى الاقتداء بنهج الامام علي عليه السلام

2019/08/19 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري السياسيين والتجار الشيعـة الى الاقتداء بزهد وعـدل الامام علي بن ابي طالب عليه السلام ،.كما دعا الصدر لمناسبة عيد الغدير السياسييـن السنة الى الاقتداء بسيرة الامام علي في الصلاح والاصلاح والاهتمام بالرعيـة ./انتهى

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