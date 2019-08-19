2019/08/19 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقآ من شعار “الزواج رحمة “وبحضور شخصيات دينية واجتماعية اقامت ممثلية مكتب المرجع اليعقوبي (دام ظله) في قضاء القرنة حفلا تكريميآ لتزويج تسعين شابا مؤمنآ ترافقهم زوجاتهم.واشار مدير مكتب المرجع اليعقوبي ( دام ظله ) في البصرة الشيخ حازم الشحماني خلال كلمته الى ظاهرة البناء والاعراب في اللغة العربية حيث تستقر اخر الكلمات المبنية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تزويج تسعين شاباًبرعاية مكتب المرجع اليعقوبي والمشاركين يثمنون النعيم نيوز.

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